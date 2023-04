Polícia identifica quadrilha e recupera 70 cabeça de gado em MS

Sede da delegacia / (Foto: Divulgação)

A equipe da Deleagro (Delegacia Especializada de Combate à Crimes Rurais e Abigeato) recuperou cerca de 70 cabeças de gado furtados em fazendas de Cassilândia e Chapadão do Sul.

Conforme a Polícia Civil, a investigação encerra com os autores identificados e o gado recuperado, que haviam sido transportados para Goiás.

Em prosseguimento, com apoio da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Núcleo Regional de Identificação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos criminosos e, após o acolhimento pelo Poder Judiciário, foram expedidos os mandados de prisão.

No sábado, 15, três homens de 27, 29 e 35 anos foram presos em Chapadão do Sul, Cassilândia e Aparecida do Taboado pelos crimes.

Qualquer informação acerca de crimes de atribuição da DELEAGRO ou sobre o paradeiro de foragidos pode ser encaminhado para a Especializada por meio do telefone fone/whatsapp (67) 99225-6397, garantido o anonimato.