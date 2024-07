Polícia identifica suspeito de matar idoso atropelado em Mundo Novo

Delegacia de Mundo Novo / Divulgação

Nesta segunda-feira, 1°, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Mundo Novo, identificou um jovem de 26 anos suspeito de atropelar e causar a morte de um idoso de 76 anos. O acidente ocorreu na tarde de ontem, 30, no centro de Mundo Novo. Segundo informações, o idoso estava caminhando e empurrando uma bicicleta pela rua Fernando Saldanha quando foi atingido por um veículo Ford/Ecosport vermelho que trafegava na mesma direção.

O impacto resultou em traumatismo craniano para o idoso, que foi inicialmente socorrido no hospital local e posteriormente transferido para Dourados, onde veio a falecer nesta madrugada devido aos ferimentos.

O condutor do Ecosport fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Após uma série de diligências, os policiais civis conseguiram localizar o suspeito ainda nesta manhã em sua residência. Ele foi conduzido à delegacia, onde admitiu sua participação no acidente. O veículo envolvido no atropelamento foi encontrado e apreendido para perícia.

O jovem foi indiciado inicialmente por homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro, conforme previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do trágico acontecimento.