Polícia incinera mais de 16 toneladas de drogas apreendidas em Dourados

Reprodução/ Polícia Civil

A Polícia Civil realizou a incineração de 16,5 toneladas de entorpecentes em Dourados. A responsável pela ação foi a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira),

Conforme a Polícia, é a sexta incineração de drogas realizada este ano, totalizando 69,1 toneladas queimadas pela delegacia.

As ações de incineração são sempre precedidas de autorização judicial, acompanhadas por agentes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público estadual e executadas pelo efetivo, que realizam o transporte e a escolta do entorpecente até um forno industrial, a 233 quilômetros da Capital.

Quase todo o entorpecente destruído é oriundo do Paraguai e estava acondicionado em forma de tabletes de 1 quilo. O material seria distribuído em âmbito nacional. Segundo o CGnews, a ação de incineração é prevista pela Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) como parte do processo de combate ao narcotráfico.