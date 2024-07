Polícia indicia 10 pessoas por saque de carga de cerveja na MS-276

Polícia identificou grupo poucos dias após o crime / Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 3, que 10 pessoas foram indiciadas por saqueamento de uma carga de cerveja na MS-276, em Batayporã, no final de maio. O caminhão havia sofrido um acidente às margens da rodovia.

Conforme a investigação, pessoas paravam os veículos e roubavam a carga. Dos identificados, seis são moradores de Batayporã, dois de Anaurilândia, um de Japorã e outro de Arapongas(PR).

"Prosseguindo, foram, ao longo do procedimento investigatório, ouvidas mais de 20, sendo que, até o momento, 10 delas foram indiciadas pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas e o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário. De todo modo, a Polícia Civil adverte a prática de saques de cargas tombadas, ou até mesmo a comercialização de referidos objetos subtraídos é punível como crime, de furto, no primeiro caso, e receptação, no segundo, com pela de reclusão de até 8 anos".