Polícia intima agressores em Porto de Galinhas

Autores e barraca onde casal de turistas foi espancado é interditada
G1
A prefeitura de Ipojuca anunciou a adoção de medidas emergenciais depois que dois turistas de Mato Grosso foram espancados por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no Grande Recife. Entre as ações anunciadas, está a suspensão das atividades da Barraca da Maura, onde houve a confusão. O estabelecimento ficará fechado por uma semana.
Além do fechamento da barraca, os funcionários envolvidos devem ser afastados até a investigação sobre o caso ser concluído. Jhonny Andrade e Cleiton Zanatta foram agredidos por se recusarem a pagar aluguel de cadeiras. Ao menos, 14 pessoas envolvidas foram identificadas pela polícia.
De acordo com a prefeitura, a interdição temporária faz parte de uma série de providências administrativas "para garantir a apuração dos fatos e a preservação da ordem pública". Procurada pelo g1, a dona da barraca, Maura Santos, disse que não vai comentar sobre a determinação.
Um dos balneários mais conhecidos do país, Porto de Galinhas é um distrito de Ipojuca, na Região Metropolitana, que fica a cerca de 60 quilômetros do Recife. Com piscinas naturais e águas cristalinas, o local oferta aos moradores e visitantes passeios de jangada, mergulhos e rotas de buggy por praias próximas, como Muro Alto e Maracaípe.
