Polícia investiga desaparecimento de jovem em Ivinhema após marido ser encontrado em coma

A perícia está analisando o veículo em busca de evidências / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema está apurando o desaparecimento de Mariana Agostinho Defensor, de 32 anos, ocorrido na noite de ontem, 23 de setembro. O caso mobilizou equipes de busca desde a madrugada e envolve seu marido, de 33 anos, encontrado desacordado no carro da família, que estava em uma área de mata no centro da cidade.

Informações preliminares indicam que o marido de Mariana foi localizado com vida, mas permanece internado em estado de coma. A Polícia Civil intensifica as buscas para localizar a jovem desaparecida.

A perícia já foi acionada e está analisando o veículo em busca de evidências. Várias testemunhas foram ouvidas ao longo do dia, e as investigações prosseguem, aguardando os laudos periciais para esclarecer os fatos.

A Polícia Civil alerta a população sobre a disseminação de informações falsas, que têm causado sofrimento à família e podem ser consideradas crime. Atualizações oficiais serão divulgadas apenas pelos canais de comunicação da Polícia Civil e veículos de imprensa reconhecidos.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 99208-9491, garantindo total sigilo.

O delegado responsável pela investigação, Gustavo Oliveira dos Santos, enfatiza a importância do apoio da comunidade no combate ao crime e solicita colaboração com qualquer informação que possa ajudar a localizar Mariana.