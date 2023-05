Polícia investiga furtos recentes em lojas de celulares e eletrônicos

Câmera de segurança

Em menos de 10 dias, dois furtos em lojas de celulares e eletrônicos chamam a atenção de comerciantes e moradores em Aquidauana.

O primeiro furto ocorreu em uma loja de celulares e eletrônicos localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no Centro de Aquidauana, no último dia 11. Imagens das câmeras de segurança capturaram uma dupla chegando de moto por volta das 03h41. Eles estacionaram em frente à loja e, segundos depois, um homem quebrou a porta de vidro e entrou no estabelecimento para furtar produtos. Em seguida, ele subiu na moto com as mercadorias e ambos fugiram.

Segundo informações fornecidas pela loja, o prejuízo causado pelo furto ultrapassou os 15 mil reais.

O segundo furto ocorreu em outra loja de celulares e produtos importados, na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, também no centro de Aquidauana. Durante a madrugada de sábado, dia 20, um casal de criminosos quebrou a porta da loja. As câmeras de segurança registraram o momento do crime, que aconteceu por volta das 3h44. O casal chegou em uma moto, estacionou e se dirigiu à loja. O homem, munido de um martelo, começou a golpear a porta de vidro temperado até quebrá-la. Em seguida, eles furtaram mais de 10 aparelhos celulares da marca Apple/iPhone e fugiram imediatamente. Durante a fuga, a mulher assumiu a direção da moto. Toda a ação dos bandidos durou apenas alguns segundos. O prejuízo causado pelo furto ultrapassou os 57 mil reais.

Renato Lopes, proprietário da loja, fez um alerta aos comerciantes: "Por mais que Aquidauana seja uma cidade de interior, ela não está tão pacata assim, prova disso é que esta acontecendo, vários furtos em pouco espaço de tempo, os empresários vão ter fazer gestão defensiva, por mais esteticamente fique feio, colocar ferro e grade na frente".

O Pantaneiro entrou em contato com Amylcar Romero, Delegado Regional da Polícia Civil de Aquidauana, que informou que as investigações sobre os furtos estão em andamento e em estágio avançado.