Delegacia de Sidrolândia / Divulgação

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira, 5, que está investigando a morte de Bruno Lopes de Freitas, de 32 anos, que morreu após ser prensado por uma carreta. O macaco hidráulico se soltou e prensou o homem. Em uma oficina na cidade de Sidrolândia, localizada na Avenida Dorvalino dos Santos.

O caso é tratado como morte acidental. De acordo com as primeiras informações colhidas no local, a vítima exercia a função de ajudante de mecânico de caminhão e realizava a manutenção em uma carreta quando o veículo se movimentou para frente, passando com as rodas sobre ele. O óbito foi constatado ainda no local.