Polícia investiga vazamento de operação contra o PCC em MS

Operação "Argos Panoptes" / PCMS

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí deflagrou na manhã desta terça-feira (14) a Operação Argos Panoptes, para cumprir três mandados de busca e apreensão domiciliar relacionados ao vazamento de informações sigilosas da Operação Adsumus – Fase 2, realizada no último dia 7.

O conteúdo vazado incluía data da operação e o uso de helicóptero, e circulou em grupos de mensagens ligados à facção criminosa PCC. A origem da divulgação foi rastreada até uma estagiária da Vara Criminal de Naviraí, que teria repassado as informações à irmã, advogada, e esta, ao irmão, já conhecido da polícia por envolvimento com o tráfico.

O vazamento comprometeu parte da Adsumus – Fase 2, permitindo que alvos escapassem ou apagassem provas de seus celulares. Apesar disso, quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar a conduta dos envolvidos, que podem responder com base no art. 2º, §1º da Lei 12.850/2013 (organizações criminosas).

O nome da operação faz referência ao personagem mitológico Argos Panoptes, símbolo de vigilância constante, escolhido para representar o trabalho minucioso da equipe de investigação.

