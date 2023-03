Policia Militar Ambiental captura e faz soltura de sucuri de dois metros

Policial fazendo a captura do animal / Divulgação PMA

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia foram acionados por uma estudante, de 29 anos no início da tarde de ontem(2), em razão de haver uma serpente sobre a ponte do córrego denominado Cedro, no centro da cidade, com riscos de ser atropelada, tendo em vista o alto fluxo de veículo que passa pela ponte estreita.

Uma equipe foi ao local e verificou tratar-se de um animal silvestre da espécie Eunectes murinus (sucuri-verde, ou sucuruju, boiaçu, etc.) com aproximadamente dois metros de comprimento.

A equipe efetuou a captura da sucuri, com uso de uma pinça especial e a colocou em uma caixa de contenção. A serpente não apresentava ferimentos e foi solta em uma área de vegetação distante da cidade.