Divulgação Polícia Militar

Na noite deste domingo, 2, a Polícia Militar do 7º Batalhão agiu com rapidez e eficiência para recuperar um veículo roubado e apreender dois adolescentes, de 14 e 16 anos, suspeitos de envolvimento no crime.

O roubo ocorreu no bairro Altos da Cidade, em Anastácio, quando um motorista do aplicativo foi vítima de um assalto ao encerrar uma corrida. O passageiro, junto a uma comparação, encostou um objeto na nuca da vítima e tentou que entregasse o carro. Temendo por sua segurança, o motorista obedeceu, e as infrações fugiram em direção à BR-262.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e iniciou buscas pela região. O veículo foi encontrado abandonado em uma rotatória da cidade e recuperado pelos agentes.

Com base em informações obtidas durante a investigação, um dos adolescentes foi localizado na casa da mãe, que autorizou a entrada da equipe policial. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou o paradeiro do comparsa, que foi descoberto pouco depois na entrada do bairro Cristo Rei.

Os suspeitos também revelaram onde havia sobrado o celular da vítima e o simulacro de arma usada no assalto. O aparelho foi encontrado em uma loja de manutenção e recuperada pelos policiais, enquanto o simulacro também foi apreendido.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as devidas providências. O 7º Batalhão da Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e destaca a importância da comunicação rápida de crimes para uma resposta eficaz das forças de segurança.

