Polícia Militar de Anastácio recupera moto furtada em Campo Grande

Na noite de ontem,1°, a Polícia Militar do município de Anastácio recuperou uma motocicleta furtada na Capital, a localização foi feita após rondas no Bairro Cristo redentor.

De acordo com as informações apuradas pela a reportagem no momento em que os militares realizavam ronda pela Rua Projetada B avistaram um rapaz empurrando o veículo, assim que deram a ordem de parada o rapaz jogou a moto no chão e saiu correndo do local.

Em checagem, notaram que a moto havia sido furtado no dia 27 de Julho deste ano em Campo Grande, a motocicleta foi levada para a Delegacia da cidade.