Polícia Militar de Aquidauana inicia uma parceria com as escolas da cidade

A escola é um local de transformação constante do estudante. Nela, o aluno aprende sobre as mais variadas áreas do conhecimento e também descobre o mundo onde ele vive e a importância das relações com a família, os amigos e principalmente com a sociedade.

O trabalho de educar pode receber apoio de alguns parceiros, sejam eles da área do esporte, da cultura, saúde e diversas outras. Em Aquidauana, a prefeitura está recebendo um novo parceiro, o comandante do 7.º BPMMS, tenente-coronel Guilherme Dantas Lopes.

O comandante está desenvolvendo com a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação da cidade, um programa aonde a PM irá até às escolas para também levar conhecimento, tanto sobre segurança pública. Também serão levados vários outros temas de interesse da comunidade escolar. Essa presença vai fazer com que os alunos percebam a importância da corporação para a sociedade.

Interessado em saber mais sobre essa parceria, O Pantaneiro foi até o Comandante do 7.º BPMMS, tenente-coronel Guilherme Dantas Lopes que explicou o programa,

“APMMS iniciará um ciclo de palestras nas escolas em que abordará a temática de conflitos armados em ambiente escolar. No bojo dessa iniciativa estarão contidos conceitos sobre o tema, aspectos de prevenção, bem como medidas práticas que deverão ser tomadas caso ocorra um fato análogo. Ao final das palestras serão montadas equipes de trabalhos, compostas por policiais militares e funcionários da escola, que desenvolverão um plano de ação. Por fim, após a finalização do plano de ação, serão realizados treinamentos práticos e execução das tarefas designadas no plano de ação.”

A parceria prevê que esses treinamentos sejam constantes para que caso ocorra um fato dessa natureza, os danos causados sejam mínimos possíveis. Para o sucesso desse trabalho, a PMMS, em Aquidauana, vai se inspirar nos treinamentos que ocorrem nas escolas japonesas prevendo possíveis terremotos.

Como a força de segurança pública onde a PM é parte importante, por estar nas ruas todos os dias e convive perto da população, o que o comandante percebe é que o resultado está sendo positivo já no início dessa parceria.

“A comunidade escolar está recebendo muito bem a presença dos policiais nas escolas, assim como os pais também. Essa interação é muito importante, pois a troca constante de informações ajuda no planejamento das ações”.