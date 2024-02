PM prende autor de lesão corporal dolosa e porte de arma

No dia 31 de janeiro (quarta-feira), por volta das 01h20min, a guarnição da Radiopatrulha de Bela Vista, prende autor de lesão corporal dolosa (violência doméstica), porte de arma e porte de droga.

Durante policiamento ostensivo e preventivo, a guarnição de serviço foi informada via 190, que havia dado entrada no hospital do município, uma mulher vítima de violência doméstica. Imediatamente a viatura deslocou até o hospital e entrou em contato com a vítima, na qual relatou ter ocorrido um desentendimento com seu esposo e que ele lhe desferiu um golpe de faca na região abdominal.

De posse das informações do autor, os policiais militares se deslocaram até a residência do casal, onde localizou o autor no interior da residência, sendo abordado e na sua cintura estava uma faca, de aproximadamente 18 cm (dezoito centímetros), com marcas de sangue. No decorrer da abordagem, foi localizado em posse do autor, uma quantidade de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 33 anos, recebeu voz de prisão e juntamente com a droga e a faca apreendida, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, para as providências cabíveis.