Polícia Militar em Brasilândia prende autor de furto e recupera veículo

Nesta terça-feira, 9, por volta das 9h, uma guarnição do 1º Pelotão de Brasilândia e do 2º Batalhão recebeu informações através de ligação ao 190 relatando que uma caminhoneta de cor vermelha com dois ocupantes havia colidido em outro veículo que estava estacionado na via e após o sinistro teria se evadido do local tomando destino ignorado, apesar da caminhonete estar danificada.

Momento em que compareceu ao pelotão o proprietário da caminhonete informando que seu veículo teria sido furtado logo após ele ter a estacionado em frente ao sindicato rural.

Diante as informações os policiais saíram em diligências e localizaram um dos envolvidos no furto o qual durante entrevista veio a relatar que seu comparsa que estaria dirigindo o veículo, o carro estava localizado abandonado em uma estrada vicinal na saída para a cidade de Bataguassu-MS, porém antes teria adentrado uma propriedade rural quebrando a porteira e se evadido.

Diante o fato o detido foi apresentado na Delegacia de Polícia para providências e o veículo restituído ao proprietário.