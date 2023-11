Polícia Militar em Jardim apreende autor de tráfico de drogas durante abordagem

No dia 21 de novembro (terça-feira), por volta das 13h25, a guarnição de Radiopatrulha de Jardim, durante rondas e abordagem, apreende autor de tráfico de drogas.

A guarnição de serviço foi acionada via 190 para averiguar um possível autor de tráfico de drogas, em um bairro da cidade. Em posse das características e chegando ao local indicado, a guarnição avistou o suspeito, em seguida procedendo à abordagem. Durante a busca pessoal, foi encontrado com ele uma pochete com uma certa quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack) e uma quantia de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais).



Questionado, o suspeito permaneceu em silêncio, contudo, um adolescente que também se encontrava no local, afirmou ser usuário de drogas e que compra, com certa frequência, drogas com o suspeito para consumo pessoal.

Diante dos fatos, o autor, um homem de 27 anos, recebeu voz de prisão e juntamente com a droga e o valor apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.