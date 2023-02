Polícia Militar garante tranquilidade do Carnaval em Piraputanga

PM ajudou a garantir a festa dos foliões / Polícia Militar

O Carnaval em Piraputanga foi tranquilo, com poucas ocorrências e muito trabalho da Polícia Militar. De acordo com o coronel Daniel, do 7º grupamento de Piraputanga, o trabalho começou na quinta-feira, dia 16, com abordagem e orientação aos transeuntes. “O Carnaval foi tranquilo, com trabalho para garantir a segurança dos transeuntes.”.



Os policiais ainda conseguiram recuperar uma motocicleta que foi furtada no sábado, 18. Também houve a apreensão de entorpecentes em Corumbá.