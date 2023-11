Polícia Militar prende autor de furto em Guia Lopes

Divulgação

No dia 07 de novembro (terça-feira), por volta das 23h10, a guarnição de serviço PM realizava rondas e policiamento no perímetro urbano, quando foram abordados por uma vítima de furto.

Conforme relatos, a vítima disse que teve sua casa invadida e que teve uma bicicleta cor de rosa furtada, que após constatar o prejuízo, foi para as ruas no intuito de encontrar o autor. Após realizar as buscas, a vítima encontrou o possível autor sob posse de outra bicicleta, mas de cor branca. Em seguida, uma outra pessoa entrou em contato com a vítima, dizendo ter encontrado a bicicleta cor de rosa, mas que teve uma bicicleta de cor branca subtraída de sua residência.

Diante dos fatos, a guarnição de serviço realizou diligências com o intuito de encontrar o autor dos furtos, sendo localizado em frente a sua residência. Indagado, o mesmo confessou ser o autor dos furtos das referidas bicicletas. Ante a situação, o autor, um homem de 18 anos, recebeu voz de prisão e juntamente das vítimas e das duas bicicletas, foram apresentadas à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, para as medidas cabíveis.