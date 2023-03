Polícia Militar prende homem por furtar picanha em supermercado em MS

Divulgação Polícia Militar

Na tarde de ontem, 27, por volta das 16h20, a Polícia Militar foi acionada por um funcionário de um atacadista na Rua das Gaivotas, o qual relatou que um homem de 33 anos havia furtado duas peças de picanha a vácuo e escondido dentro de suas vestes.

De imediato os militares deslocaram ao endereço e se depararam com o autor na entrada do atacadista juntamente com o funcionário, o caso aconteceu em São Gabriel do Oeste, ao ser questionado o autor relatou que já havia sido preso pelo mesmo fato tempos atrás.

Foi solicitado para que o indivíduo retirasse as peças de carne de sua roupa, sendo dado voz de prisão, sendo ele orientado sobre seus direitos constitucionais.

Diante dos fatos o autor foi encaminhado ao Hospital Municipal para ser submetido a exame de corpo de delito e posteriormente encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.