Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 37 quilos em Bela Vista

Por volta das 05h40min de sábado, 28, durante ações de policiamento da Operação Saturação e Operação Integrada SULMaSSP – Edição Mato Grosso do Sul, uma equipe de serviço da Polícia Militar de Bela Vista, ao realizar abordagem e buscas no compartimento de bagagens de um ônibus de passageiros, que fazia linha Bela Vista / Campo Grande, localizou duas mochilas contendo 57 tabletes de maconha.

O proprietário do entorpecente foi localizado e identificado no interior do veículo. O homem, de 31 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, juntamente com a droga apreendida, que totalizou 37 quilos, para as providências cabíveis.