Polícia Militar prende indivíduo por tráfico de drogas em Bonito

Divulgação

Um homem de 20 anos foi preso, nesta quinta-feira, 23, pelo crime de tráfico de drogas, em Bonito.

Conforme registro, policiais militares estavam em ronda pela Rua General Rondon nas proximidades das casas noturnas da cidade, quando se depararam com o suspeito transitando pela via urbana.

Ele estava com uma caixa de aparelho celular, aparentava nervosismo e tentava esconder algum material.

Dia das suspeitas, policiais militares realizaram abordagem ao cidadão e, durante a busca pessoal, encontrou no bolso do suspeito 10 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 01 aparelho celular sem procedência e certa quantia em dinheiro obtido com a venda de entorpecentes.

Por fim, foi dada voz de prisão ao homem e os materiais apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia.