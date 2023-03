Polícia Militar prende jovem por desobediência e direção perigosa e apreende moto irregular

Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu na tarde de ontem (1), um jovem de 19 anos por desobediência e por direção perigosa e apreende moto irregular em Rio Verde de Mato Groso.

A Guarnição de Serviço realizava policiamento no Bairro Vila Nova quando depararam com dois indivíduos em uma Honda/Fan vermelha sem placa de identificação. Foi dado voz de abordagem, porém o condutor desrespeitou e acelerou a moto, saindo em alta velocidade colocando em risco os usuários da via. Foi feito acompanhamento tático, onde os militares lograram êxito em abordá-lo na Rua Américo de Souza Brito.

Após checagem no veículo através do Sistema Integrado de Gestão Operacional foi constatado que o uma restrição criminal. O piloto também não possuía carteira de habilitação.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor sendo encaminhado para a delegacia. Já o veículo foi direcionado ao Detran.