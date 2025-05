Após a abordagem policial, cão farejador localizou cerca de 12 quilos de maconha em compartimento secreto no painel do veículo / Ryan Santos / O Pantaneiro

Uma mulher foi presa por equipe do 7° Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana quando dirigia um carro com cerca de 12 quilos de maconha pela BR-262, na entrada da cidade. A apreensão só foi possível graças ao apurado “faro policial” dos integrantes da guarnição, que estava no local.

A motorista aparenta ter 30 anos de idade e estava acompanhada de outra mulher e crianças. Ela saiu da rodovia para estacionar em posto de combustíveis localizado na entrada de Aquidauana, por volta das 10 horas desta quarta-feira, dia 14.

No posto, estavam policiais militares de uma equipe administrativa, porém com elevado tirocínio profissional a ponto de, do nada, observar algo suspeito no veículo, modelo Zafira, de placas DTS4F18.

A abordagem foi feita e, de imediato, os policiais já localizaram pequena quantidade de droga. Na continuidade da investigação preliminar, eles decidiram acionar o cão farejador. Um dos cães K-9 da PM, o Zack, da raça Border Collie, farejou a existência de cerca de 12 quilos de maconha em compartimento acoplado ao painel do veículo.

“O veículo foi preparado para fazer o transporte desta droga”, segundo o Tenente-Coronel Nascimento, comandante do 7° Batalhão PM em Aquidauana. A mulher foi presa e a droga apreendida e, ambos, entregues à Polícia Civil de Aquidauana.

“Prevaleceu, neste caso, realmente, o nível de qualidade profissional dos integrantes do 7° BPM que, a todo momento, estão preparados para cumprir a missão de proteger a população”, resume o Tenente-Coronel Nascimento.

