Polícia Militar procura envolvido em assalto a bombeiro

A equipe do Batalhão de Choque (BPChoque) da Polícia Militar identificou e está em busca de um casal que estaria envolvido no assalto a um militar do Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu na na noite do último domingo, dia 3. De acordo com a PM, o crime ocorreu quando a vítima chegava em casa, no Jardim Itamaracá, já ferida por um tiro desferido por um terceiro criminoso.

Em entrevista coletiva ocorrida nesta segunda-feira, o comandante da corporação, tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, explicou que os militares não estavam investigando o trio no início dos trabalhos, mas receberam informações sobre um homem baleado na Santa Casa, cuja identificação estava dificultada.

No decorrer das investigações, os policiais tomaram conhecimento do roubo da caminhonete pertencente a um cabo do Corpo de Bombeiros. As informações foram publicadas pelo Campo Grande News.

A partir das novas investigações, diligências foram conduzidas, resultando na prisão do suspeito, que foi identificado como Carlos Augusto Nunes Leal, de 23 anos. O indivíduo estava no hospital, não corre risco de morte, e está sob custódia na Santa Casa. A suspeita é de que o veículo seria direcionado à fronteira, posteriormente encaminhado para Bolívia ou Paraguai.

Segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, não houve reféns, mas ficou comprovada a violência contra a esposa do militar.



O assalto ocorreu por volta das 19h40 do dia anterior, quando o bombeiro chegava em casa com a família em uma caminhonete Toyota Hilux. Ao parar para abrir o portão, o militar foi abordado por três homens armados. Todos foram obrigados a sair do veículo ea mãe do bombeiro chegou ser retirada pelos cabelos.

Conforme o boletim de ocorrência, o militar foi pegar a filha que estava no banco traseiro e, ao fazer isso, correu para dentro da casa, onde acessou uma arma de fogo. Quando a vítima retornou armada, os suspeitos já estavam em fuga. O bombeiro disparou contra a caminhonete e, também, contra um veículo cor prata, que dava apoio ao roubo.



Ainda segundo o tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, o modelo "Hilux" é sempre muito visado pelo valor e interesse nos países da fronteira. Uma caminhonete a diesel com valor considerável é foco das quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Mas só vamos saber se eles fazem parte de algum desses grupos depois que prendermos os outros dois".

O tenente-coronel destacou que, somente em 2023 a corporação recuperou pelo menos 208 veículos roubados em Mato Grosso do Sul. No mesmo período, foram efetuadas 419 prisões em flagrante, apreendidas 142 armas e 7.053.152 quilos de drogas, totalizando prejuízo de R$ 94.497.753,00 ao crime organizado.