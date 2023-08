Polícia Militar realiza apreensão de cerca de 1.8 toneladas de maconha e skunk em Bonito

Divulgação / 1ª Companhia Independente de Polícia Militar

Nessa quarta-feira (16) policiais militares da Primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Bonito, receberam uma informação acerca de uma camionete S10 de cor preta trafegando com pneu furado, de modo que adentrara no meio da plantação de milho.



Que pelo exposto um equipe policial deslocaram ao local a fim de averiguar a situação deveras atípica. O veículo foi localizado no meio do milharal escondido e, que no interior do veículo foi encontrado uma grande quantidade de tabletes de maconha, além de skunk, conhecida como super maconha. O condutor por sua vez havia evadido do local.

Droga apreendida - Foto: Divulgação



Na ocasião, pelo fato em tela, uma equipe do policiamento aéreo foi solicitado, o qual deslocaram e procederam o devido suporte necessário no intuito de realizar uma varredura naquela propriedade, sobrevoando nas imediações e dando apoio a equipe policial em solo. Todavia, nessas buscas o autor não foi localizado.

O veículo S10 estava com a placa adulterada, de modo que fora apreendida, além do montante de aproximadamente de 1.8 toneladas de maconha e pouco mais de 16 kg de skunk e apresentados os entorpecentes e veículo à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências quanto ao caso.