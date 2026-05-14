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Polícia Militar recupera 34 cabeças de gado furtadas de fazenda em Maracaju

Animais foram localizados em propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti

Da redação

Publicado em 14/05/2026 às 08:08

Atualizado em 14/05/2026 às 10:38

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Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio de equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu) e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), recuperou 34 cabeças de gado furtadas de uma fazenda localizada no município de Maracaju. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 130 mil.

A ocorrência teve início após os responsáveis pela propriedade perceberem a ausência de aproximadamente 100 cabeças de gado durante uma conferência do rebanho. Com base nas informações repassadas, os policiais militares realizaram diligências e localizaram 34 animais em uma propriedade rural no município de Dois Irmãos do Buriti.

Após checagem, foi constatado que o gado possuía identificação compatível com os animais furtados na fazenda em Maracaju. O gado recuperado será restituído ao proprietário.

Um homem foi preso por receptação animal e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para as providências legais cabíveis. A ocorrência também foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DELAGRO), que seguirá com as investigações sobre o caso.

A Polícia Militar reforça a importância da denúncia e do monitoramento do rebanho para prevenção e combate ao abigeato, crime que causa prejuízos significativos ao setor produtivo. A população pode colaborar com informações pelo telefone 190.

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