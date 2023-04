Polícia Militar Rodoviária inicia "Operação Tiradentes 2023" em estradas de MS

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) iniciou na manhã desta quarta-feira (20), às 8h, a Operação Tiradentes 2023 nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

A operação foi antecipada com o intuito de ser reforçada a fiscalização de trânsito e a prevenção a acidentes nas rodovias, sendo ao todo empregadas 20 viaturas, espalhadas por todo o Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, objetivando preservar a vida das pessoas e aumentar a sensação de segurança em nossas rodovias.

Visando suprir a demanda de aumento do fluxo de viajantes e turistas, durante o período do feriado, será reforçado em todas as regiões do Estado o trabalho através de um planejamento estratégico o policiamento, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito e Ponta Porã, distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

A operação que tem previsão de ser encerrada na segunda-feira (24), às 8h, terá como foco a fiscalização e combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que estiverem viajando neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, realizar o planejamento de sua viagem, com locais de parada para descanso, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, especialmente nas ultrapassagens, sempre respeitando os demais motoristas e a lei de trânsito.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

Ao trafegar por uma Rodovia Estadual de MS, conte com a PMR.