Polícia Militar Rodoviária reforça fiscalização nas estradas de MS

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária inicia hoje (1º) o reforço de policiamento nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, com a “Operação Finados 2023”.

A operação, que ocorrerá até às 06h, do dia 06 de novembro, tem como objetivo coibir a prática de infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais, através de ações fiscalizatórias e de barreiras pré-determinadas em pontos de maior fluxo de veículos e pessoas, visando reduzir o número de acidentes e potencializar a segurança dos usuários das vias estaduais, em razão do aumento do fluxo de veículos no durante o feriado.

Por conta do período de feriado prolongado, haverá o reforço na fiscalização de trânsito, com foco no combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como, dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, prevenindo acidentes nas rodovias, sendo ao todo empregadas 20 viaturas, espalhadas pelas bases operacionais em todo o estado, e reforço de 90 policiais militares empenhados.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que viajarem neste período a conferir primeiro os equipamentos de segurança e as condições de seu veículo, como freios, faróis, pneus, entre outros, bem como realizar o planejamento de sua viagem, com locais de parada para descanso, a redobrarem a atenção e cautela em locais com incidência de chuvas, além de ter uma atitude paciente e responsável na direção do veículo, especialmente nas ultrapassagens, sempre respeitando os demais motoristas e a lei de trânsito.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.