Polícia Nacional do Paraguai e PM recuperam joias de R$ 28 mil na fronteira de MS

Joia recuperada / Foto: Divulgação

A Polícia Militar de Ponta Porã e a Polícia Nacional do Paraguai recuperaram na sexta-feira, 9, joias roubadas na fronteira de mato Grosso do Sul. As peças são avaliadas em mais de R$ 28 mil.

Conforme a polícia, a vítima, de 38 anos, procurou a polícia no dia 5 deste mês, sendo duas correntes, duas pulseiras e dois anéis de ouro. A polícia do país vizinho prendeu o acusado, que alegou que levou as peças para o Brasil. O comparsa ficou responsável pela venda a um comércio por R$ 5.570,00.

Os PMs foram até o comércio indicado pelo autor, quando o proprietário confirmou que comprou as joias, emitindo nota fiscal e registrado em sistema do estabelecimento todo o pagamento relacionado às joias. O local ainda possuía gravações de áudio e vídeo do autor que lhe vendeu.

Após a vítima realizar os procedimentos legais em território paraguaio, se dirigiu ao 4º Batalhão de Polícia Militar. O valor total das joias ultrapassava 40 milhões de Guaranis, aproximadamente 28 mil reais.

Em primeiro momento o proprietário se opôs em entregar a joias, pois alegou que ficaria com um prejuízo acima de R$ 5 mil., no entanto, após os policiais explicarem os procedimentos legais, acabou cooperando e entregou as joias.