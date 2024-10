Polícia pede ajuda para localizar motociclista que causou acidente e matou bebê em MS

PCMS

A Polícia Civil pediu a ajuda da população sul-mato-grossense para localizar o motociclista que atropelou uma mulher, de 20 anos, e a filha, de 3 meses, em Naviraí.

A bebê, chegou a ser arremessada com o impacto, sofrendo graves lesões, mas ela morreu após quatro dias internada.

A tragédia aconteceu na última sexta-feira, 4, no momento em que a jovem estava na frente de uma farmácia com a filha no colo e acabou atingida pelo moto, onde estava dois ocupantes. Outras duas pessoas também foram atingidas pelo motociclista.

Os dois ocupantes não pararam e fugiram sem prestar qualquer tipo de socorro para as quatro vítimas atingidas.

Com o impacto, a bebê foi arremessada por alguns metros e caiu, sofrendo graves lesões.

Ela chegou a receber atendimento médico ainda na cidade, porém, foi transferida para o Hospital Universitário de Dourados, onde faleceu durante a segunda-feira (7).

A Polícia Civil tomou conhecimento do caso e está investigando, pedindo que a população e testemunhas do acidente, que caso tenham informações sobre o paradeiro do motociclista, procurar as autoridades para denunciá-los.