Polícia Penal de MS se destaca no combate de violações judiciais

O Gafip (Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária), vinculado à UMMVE (Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual), tem desempenhado um papel essencial no fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul, como parte das atividades da Polícia Penal do estado.

Balanço divulgado pela UMMVE demonstra que de janeiro até o final de maio, o Gafip realizou 774 escoltas, 218 fiscalizações presenciais, cumpriu 39 mandados de prisão e regressões de monitorados, além de recuperar 79 tornozeleiras eletrônicas que haviam sido rompidas ou abandonadas.

Um dos dados que mais chama a atenção é o aumento expressivo no número de escoltas realizadas. Entre janeiro e maio de 2023, foram efetuadas 127 escoltas, número que saltou para 549 no mesmo período de 2024, e chegou a 774 em 2025, representando um crescimento de aproximadamente 41% em relação ao ano passado e de 509% quando comparado aos cinco primeiros meses de 2023.

“Este aumento reflete a intensificação dos trabalhos da Polícia Penal, visando garantir o cumprimento das medidas judiciais e a integridade do sistema de monitoramento eletrônico”, comenta o diretor da Unidade de Monitoramento, Luís Fernando Melão.

Além do trabalho diretamente ligado à monitoração eletrônica, uma parte significativa dessas escoltas — 69 somente este ano — foi realizada em suporte à Diretoria de Operações e à Diretoria de Assistência Penitenciária, especificamente para o deslocamento de internos até o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para a confecção da CIN (Carteira de Identificação Nacional). Esta ação reforça o compromisso da Polícia Penal com a cidadania e a documentação civil das pessoas privadas de liberdade, fundamental para o acesso a serviços públicos e para a ressocialização.

