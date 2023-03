Polícia Penal prende condenados por tráfico de drogas e roubo em Corumbá

Homens foram presos / Divulgação/ Polícia Penal

Homens de 21 e 27 anos, foram presos por policiais penais na tarde desta segunda-feira, dia 20 de março, em Corumbá.

Eles foram condenados por tráfico de drogas e roubo, informou o Diário Corumbaense. A prisão do condenado de 21 anos ocorreu durante rondas no centro da cidade, na rua Delamare, esquina com Sete de Setembro. Ele tem condenação de 06 anos e 04 meses por tráfico de drogas.

Já na esquina da rua Cabral com Antônio Maria, foi abordado o de 27 anos, que tem condenação de 05 anos e 4 meses por roubo.

Ambos eram foragidos do sistema prisional. Durante as abordagens nada de ilícito foi encontrado com os dois fugitivos.

Depois de receberem voz de prisão, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.