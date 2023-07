Polícia prende 1 durante investigação sobre jogador de futebol esquartejado no MS

Parte do corpo do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, de 19 anos, que estava desaparecido desde o dia 25 de junho, foi encontrado no rio Iguatemi, em Sete Quedas. Mas, nem todas as partes do corpo foram localizadas. Em um primeiro momento, quadril, tronco e coxa, foram achadas no Rio Iguatemi. Ontem, 3, partes da cabeça foram encontradas, mas a delegada não informou o local em que estava

O cadáver foi identificado como sendo do jovem graças a uma tatuagem com o nome do pai do jogador.A Polícia Civil de Sete Quedas apura o caso.

Depois de encontrarem partes do corpo do jovem, com a ajuda de uma testemunha, os investigadores continuaram com as diligências e prenderam uma pessoa, segundo apurado pela reportagem o suspeito teria se apresentado em um cidade vizinha, acompanhado de um advogado, o suspeito ficou preso.

Hugo Skulny Pedrosa estava desaparecido desde que deixou Sete Quedas para ir a uma festa no município vizinho de Pindoty Porã, no Paraguai, uma distância de apenas 7 quilômetros. Uma força-tarefa composta da Polícia Civil e Polícia Militar e Defron (Departamento da Fronteira) atuou nas buscas pelo jovem.

Durante as diligências, a polícia apreendeu quatro veículos, entre carros e um barco, vários celulares e instrumentos que podem ter sido utilizados no crime. Tudo está sendo periciado.

"Cortaram em partes pequenas para dificultar a localização. Hoje as buscas continuam", informou a delegada titular do caso. As apurações levam a crer que se trata de crime passional