Polícia prende 3 com carro de locadora em Corumbá

Homens foram presos / Divulgação

Homem de 44 anos foi detido por suspeita de receptação por volta da 00h15 desta sexta-feira, 4 de agosto. Com ele, policiais militares apreenderam um carro, pertencente a uma locadora, que seguia para Corumbá.

Conforme o Diário Corumbaense, a locadora foi quem denunciou o condutor, que não avisou que seguiria para a região de fronteira.

A guarnição, juntamente com apoio do Tático realizou a abordagem do automóvel no Portal de acesso ao município. No veículo estavam três indivíduos. Ainda segundo o site, o motorista disse que eles vieram para Corumbá "a negócios" e que não sabia que o veículo estaria com restrição. O boletim de ocorrência, o não informa em qual cidade a locadora está estabelecida.

Todos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil para continuidade da apuração do caso. O veículo também foi levado para o Distrito Policial por caminhão guincho.