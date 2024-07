Polícia prende 5 por ligações clandestina de energia em imóveis de Sidrolândia

Operação com a Polícia Civil e Energisa / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil de Sidrolândia, com apoio da ENERGISA, iniciou uma operação para combater fraudes em medidores de energia residencial e comercial.

A ação foi desencadeada após investigações do Núcleo Regional de Inteligência em colaboração com a concessionária de energia, que identificaram disparidades nos registros de consumo. Equipes policiais, peritos e técnicos da ENERGISA inspecionaram mais de 7 imóveis na cidade, onde foram confirmadas as irregularidades. Cinco pessoas foram detidas em flagrante pelo crime de furto de energia.

Denise Simões, da ENERGISA, alertou que o furto de energia pode configurar crimes previstos nos artigos 155 e 171 do Código Penal brasileiro, além de representar um sério risco de acidentes fatais devido às conexões clandestinas, que frequentemente resultam em incêndios e explosões.

É importante destacar que as perdas decorrentes dessas ligações ilegais acabam sendo custeadas pelos demais consumidores, impactando negativamente o serviço prestado e aumentando a vulnerabilidade da rede elétrica a interrupções e oscilações.

Segundo a ANEEL, as fraudes no Brasil são significativas, representando mais de 31,5 mil gigawatts, o que poderia abastecer uma grande parte do Estado do Mato Grosso do Sul.

Para denúncias, a população pode ligar para o número 0800 722 7272.