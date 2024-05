Polícia prende autor de homicídio em Sidrolândia

Divulgação

Na última terça-feira (14), A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Sidrolândia e do Grupo de Operações e Investigações (GOI), cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo de 45 anos, acusado da prática de um homicídio duplamente qualificado, pois mediante arma de fogo, ceifou a vida da vítima, fazendo-o por motivo fútil e de modo a dificultar sua defesa.

Após um trabalho investigativo e de monitoramento, foi iniciada uma busca de campo e, com o serviço de inteligência, localizaram o foragido em uma fazenda na região Rural do Município de Sidrolândia, situada a 60 km do Centro.

A vítima, de 29 anos, era de família tradicional do Município e foi brutalmente espancada e assassinada, a tiros, em 27 de junho de 2022, no estacionamento de uma Conveniência da Cidade. O crime repercutiu no município e a população cobrava pela prisão do autor que estava foragido desde a data dos fatos.

Ele foi localizado e preso na referida propriedade Rural, a onde trabalhava como cozinheiro.