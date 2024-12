Polícia prende casal envolvido em tráfico de drogas em Aquidauana

Carro e drogas apreendidos / Divulgação

Em uma operação realizada na quarta-feira, 18, a Força Tática de Aquidauana prendeu um homem de 50 anos, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após investigações baseadas em denúncias informando que um motorista de aplicativo, utilizava seu veículo para abastecer pontos de venda de drogas e também realizar a venda diretamente a usuários. O suspeito foi localizado na Vila Santa Terezinha.

Durante patrulhamento na rua Ari Torres, a equipe policial avistou um veículo Ford Fiesta, com as mesmas características descritas na denúncia, estacionado em posição irregular. O carro foi identificado e teve confirmação da esposa dele, de 38 anos, que estava no local.

O homem tentou ocultar sua identidade, alegando ser outra pessoa, mas após checagens, foi confirmada sua identidade real. Ele possuía um mandado de prisão em aberto, por estar evadido do sistema prisional. Quando os policiais se aproximaram, ele tentou fugir para o interior da casa, mas foi alcançado e preso.

No momento da prisão, a mulher foi observada tentando esconder algo dentro de uma máquina de lavar. Ao ser questionada, ela não revelou o que havia dispensado, mas, ao ser inspecionada, foram encontrados 19 pequenos pacotes de substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 84g. Além disso, ele indicou o local onde estavam mais drogas. No fundo do quintal, debaixo de um monte de mato, foi encontrada uma sacola com dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1 kg.

Durante a busca, a polícia também localizou uma balança de precisão com vestígios de drogas na cozinha e mais sete pacotes de cocaína na varanda da residência. Na casa, estava o neto da moradora, uma criança de 6 anos, que foi encaminhada para a mãe.

Eles foram presos e conduzidos à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O veículo utilizado pelo casal também foi apreendido, assim como os entorpecentes encontrados.