10 de Novembro de 2025 • 16:44

Polícia

Polícia prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Dois Irmãos do Buriti

Homens foram detidos em flagrante após investigação apontar comércio de entorpecentes em residência no município

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 15:42

Droga e facas apreendidas / PCMS

Na noite da última sexta-feira (7), a Delegacia de Dois Irmãos do Buriti prendeu dois homens, de 53 e 48 anos, por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A ação ocorreu após investigação que apurou a existência de atividades de traficância em uma residência localizada no município.

Segundo informações da Polícia Civil, a droga era transportada de Campo Grande para Dois Irmãos do Buriti por um homem que utilizava o serviço de vans que fazem o trajeto entre as duas cidades. O suspeito era descrito como alto, branco e com uma deficiência aparente na mão.

Com base nessas informações, os policiais realizaram uma campana nas proximidades da residência investigada. No momento em que a van chegou, o homem com as características mencionadas foi visto entrando no quintal da casa, sendo abordado logo em seguida. Durante a revista, os agentes encontraram porções de substâncias análogas à cocaína e à pasta base de cocaína.

Diante dos indícios de tráfico, foi feita uma busca no interior da residência, onde foram apreendidas 24 porções adicionais de pasta base de cocaína, já embaladas para a venda.

Durante a ação, dois outros homens se aproximaram do local e, ao serem questionados, afirmaram que pretendiam comprar drogas na casa que era alvo da operação. Ambos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

Os dois suspeitos flagrados com os entorpecentes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

