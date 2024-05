Polícia prende foragida em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 20 de abril de 2024, a Polícia Civil, através da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana/MS, efetuou a prisão de R.A.V., 30 anos de idade, que estava foragida com mandado de prisão em aberto pela prática do crime de TRÁFICO. A ação foi resultado de um trabalho diligente e incansável da Polícia Civil, refletindo o comprometimento da unidade em assegurar justiça e manter a segurança pública na cidade.

R.A.V. era procurada desde 21/02/2024, quando foi expedido, pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana/MS, o Mandado de Prisão. O cumprimento do mandado de prisão, emitido pelo Poder Judiciário, marca um passo significativo no processo legal, buscando garantir o integral cumprimento da lei penal e a execução da decisão judicial.

A ação destacou a relevância do trabalho policial na preservação da ordem social e na responsabilização daqueles que cometem atos criminosos. A Polícia Civil, no exercício de suas atividades típicas de Polícia Judiciária, desempenha um papel fundamental na localização e detenção de foragidos, demonstrando a importância da instituição no contexto da segurança pública.

Outrossim, a ação reforça o compromisso das forças de segurança em garantir a tranquilidade e a justiça para os cidadãos de Aquidauana/MS, destacando a importância da Polícia Civil para a sociedade.