Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Corumbá

A ação ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural da cidade
Foragido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil / PRF
Uma operação conjunta entre a PRF(Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
A prisão foi efetuada após a Polícia Civil repassar informações que levaram os policiais rodoviários federais até uma chácara onde o suspeito se escondia. No local, os agentes localizaram e prenderam o homem, que não ofereceu resistência.
Após ser detido, o foragido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça.
