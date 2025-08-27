Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 17:09

Polícia

Polícia prende foragido por estupro de vulnerável em Corumbá

A ação ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural da cidade

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 16:10

Foragido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil / PRF

Uma operação conjunta entre a PRF(Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil resultou na prisão de um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu nesta terça-feira (26), na zona rural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

A prisão foi efetuada após a Polícia Civil repassar informações que levaram os policiais rodoviários federais até uma chácara onde o suspeito se escondia. No local, os agentes localizaram e prenderam o homem, que não ofereceu resistência.

Após ser detido, o foragido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

