Polícia prende homem acusado de estuprar a própria filha em Campo Grande

Homem foi preso / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 61 anos, acusado de estuprar a própria filha de 14 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira, dia 10, em Campo Grande.

O homem é acusado de ameaçar a filha além de estuprá-la. Conforme a Polícia Civil, a prisão ocorreu por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Após o registro da ocorrência, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do autor e, com o deferimento, o Núcleo de Inteligência da DEPCA o localizou e o prendeu. As investigações continuam para maiores esclarecimentos dos fatos.