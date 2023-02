Polícia prende homem armado com espingarda após ameaças contra esposa

Dono da arma foi preso / Divulgação PCMS

Polícia Civil prendeu um homem de 32 anos, que estava armado com uma espingarda. Ele foi encontrado na residência em Iguatemi nesta segunda-feira (6). A prisão por posse ilegal de arma de fogo foi feita por uma equipe da delegacia da cidade.

De acordo com o apurado, a Delegacia de Iguatemi foi informada pela vítima que seu convivente, L.P.S. (32 anos) teria chegado em casa embriagado e por manter em sua residência uma arma de fogo, ela temia por sua integridade física, tendo em vista que o conduzido teria histórico de violência doméstica contra a comunicante.

Diante dos fatos, uma equipe se deslocou até o local juntamente com a comunicante para averiguação da denúncia. Na residência, os policiais encontraram uma espingarda adaptada para funcionamento de munição calibre .22 acondicionada embaixo do colchão da cama do casal.

O autor dos fatos estava presente na casa, sendo lhe dada voz de prisão pelo delito de posse irregular de uso permitido. O conduzido encontra-se custodiado na Delegacia de Polícia de Iguatemi à disposição do Poder Judiciário local.

Denúncias podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp (67) 3471-1372.