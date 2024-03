Polícia prende homem por recarregar munições de uso restrito

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Guia Lopes da Laguna-MS e com apoio da 1ª DEAM-Campo Grande, deu cumprimento a um mandado judicial de Busca e Apreensão Domiciliares expedido em desfavor de um homem investigado por recarregar ilegalmente munições de uso restrito em Guia Lopes da Laguna.

Após os atos de polícia judiciária destinados a elucidar os fatos, o Delegado de Polícia Titular de Guia Lopes da Laguna, Gustavo Detomi, representou pela busca e apreensão no endereço do investigado, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público, sendo deferido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jardim/MS.

Durante o cumprimento da diligência, os policiais constataram que o indivíduo, que ostenta a condição de atirador esportivo, realizava a reciclagem e a reutilização de centenas de munições de calibre 308, não possuindo documentação autorizativa para tanto, tampouco apostilamento do maquinário de recarga, conforme o Decreto nº 11.615, de 21/7/2023 e a Portaria nº 166/2023/COLOG.

Deste modo, todas as munições e o maquinário ilegal foram apreendidos, e o investigado foi preso e indiciado pelo crime previsto no art. 16, §1º, VI do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826). Após ser interrogado na Delegacia de Polícia, o indiciado foi encaminhado ao Estabelecimento Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.