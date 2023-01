Polícia prende homem que jogou álcool e tentou atear fogo na mulher e filha

Polícia prendeu agressor / Divulgação

Homem, de 25 anos, foi preso pela Polícia após tentar matar a ex-mulher e a filha jogando alcool e tentando atear fogo nas duas. O caso ocorreu em um condomínio de Três Lagoas.

Na data do crime, segundo a Polícia Civil, o homem, inconformado com o fim do relacionamento, foi ao apartamento da vítima portando um galão com combustível e lançou sobre ela, que estava com a filha no colo.

Ele tentou atear fogo com um isqueiro, porém foi impedido pela vítima, que entrou em luta corporal com ele.

Ainda segundo as informações policiais, o homem ainda deu um soco no rosto da vítima, lesionando-a e em seguida fugiu.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DAM/TL) representou pela decretação da prisão preventiva, dando cumprimento na presente data.

O homem foi indiciado e encaminhado ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, onde aguardará julgamento por Feminicídio tentado e Lesão corporal dolosa.

O caso

A Polícia de Três Lagoas identificou o homem de 25 anos, que jogou um galão de álcool na ex-mulher de 32 anos e na filha dela de apenas 4 meses, na tentativa de atear fogo nas duas.

O caso ocorreu no condomínio Andorinha, bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, no dia 1 de janeiro. O suspeito vai responder por tentativa de feminicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou no condomínio por volta das 9h45. Ele estava com seu tio em um carro modelo Gol, e em posse de um galão de 5 litros de combustível. O galão continha álcool.

O suspeito, que não aceita o fim do relacionamento com a vítima, foi até o apartamento dela, e em ato contínuo jogou o líquido na mulher que estava com a filha de 4 meses no colo.

O álcool foi jogado pelo sofá e objetos do apartamento, mas a vítima resistiu e passou a lutar com o homem, que a todo momento tentava acionar o isqueiro a fim de atear fogo nela e em sua filha.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas, que ouviram a tentativa de feminicídio. O suspeito fugiu tomando rumo ignorado.

A vítima ficou ferida com lesões pelo rosto e pelo corpo. Ela possui medidas protetivas contra o autor.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Três Lagoas.