Polícia prende homem que matou vizinho e esfaqueou a mulher em Naviraí

Caso investigado pela DAM / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra um homem, de 44 anos, investigado pelo assassinato do vizinho e por esfaquear a esposa, em Naviraí, no dia 12 de fevereiro deste ano.

Segundo a polícia, a delegacia cumpriu o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira, 16. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) reuniu provas que comprovavam o crime e representou ao Poder Judiciário.

Ainda conforme a investigação, o homem teria discutido com o vizinhos e o golpeado com várias facadas. A vítima não resistiu e faleceu no local. Em seguida, ele partiu para cima da esposa. Ela foi levada ao Hospital da Vida, em Dourados, onde está internada.

O rapaz continua preso e a polícia deve concluir o inquérito em breve.