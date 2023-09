Polícia prende homem que vendia material de abuso sexual infanto-juvenil na Dark Web

Material foi apreendido / Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, dia 11, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em conjunto com investigadores do Paraná prenderam um homem que vendia e compartilhava material de abuso sexual infanto-juvenil.

Segundo informações a operação foi realizada por intermédio da DEPCA ( Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) de MS, em conjunto com a Delegacia de Polícia Civil de Paranavaí – PR. As equipes deflagraram mais uma fase da Operação Sentinela, no Município de Paranavaí, após o Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA) identificar que um indivíduo residente naquela cidade comercializava e compartilhava

A investigação durou cerca de 6 meses e nesta data, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram no aparelho celular a materialidade delitiva.

Os investigadores também constataram que o homem comercializava vídeos de Pornografia Infantil na forma de “Packs” (pacotes de fotos e ou vídeos que contém pornografia infantil), pelo preço de até R$ 100,00. Toda a transação era realizada em sítios da Dark Web e negociada via PIX.

As diligências desta manhã são desdobramentos da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela DEPCA, a partir de denúncias recebidas em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

Diante dos fatos, a autoridade policial efetuou a prisão em flagrante do suspeito, indiciando-o pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se condenado, o suspeito pode receber pena de reclusão de até 10 anos, pelos dois crimes cometidos.