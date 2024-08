Polícia prende mulher durante tentativa de golpe em banco de Sidrolândia

Celulares apreendidos / Divulgação

Na tarde da última segunda-feira, 5, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia prendeu em flagrante de uma mulher de 44, pelos crimes de uso de documento falso e estelionato, enquanto tentava aplicar um golpe em uma agência bancária.

A prisão aconteceu após a Polícia Civil ser acionada por um banco da cidade, informando que uma mulher estaria na agência bancária se passando por outra pessoa, apresentando documento falso, e tentando realizar o desbloqueio de aplicativo bancário e também realizar saques bancários.

De imediato, os policiais civis foram até o local, constatando a veracidade dos fatos. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia de Sidrolândia. Ela irá responder por uso de documento falso.

Com ela foram apreendidos dois aparelhos celulares, um RG falso e um cartão bancário do banco, em nome de terceira pessoa. No momento da captura, a mulher estava acompanhada de um homem, que estava com um mandado de prisão em aberto e também foi preso.

No total, estima-se que a autora tenha causado um prejuízo de mais de R$ 40 mil. As investigações continuam no intuito de esclarecer se há mais vítimas ou se a autora aplicou mais golpes no município.