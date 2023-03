Polícia prende pai que estuprou as duas filhas em Guia Lopes da Laguna

Homem foi levado ao Presídio / Jardim MS News

Homem de 44 anos, condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra as próprias filhas, na época com 11 e 13 anos foi preso nesta terça-feira (21), em Guia Lopes da Laguna.

Conforme o Jardim MS News, ele foi preso durante uma ação policial, que faz parte de mais uma fase da Operação Átria, em Guia Lopes da Laguna.

A prisão aconteceu por meio das equipes da 1° Delegacia de Polícia Civil de Jardim, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim e a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que encontraram o acusado em sua residência.

Após ser detido, ele foi encaminhado para o Estabelecimento Penal Máximo Romeiro, em Jardim.

Em três semanas, 4.255 pessoas foram presas no âmbito da Operação Átria, que iniciou no último dia 8, com o objetivo de combater crimes contra a mulher em todos os estados brasileiros.

Desse total, 3.598 prisões foram em flagrante, conforme balanço parcial divulgado nesta terça-feira (21), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e compartilhado pelo Jardim MS News.