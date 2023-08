Polícia prende quatro suspeitos de executar médico em Dourados

Quatro pessoas, suspeitas de participar da morte do médico Gabriel Paschoal Rossi, 29 anos, em Dourados, foram presas durante a manhã desta segunda-feira, 7. As prisões aconteceram em Pará de Minas, interior de Minas Gerais.

Conforme o site Dourados News, a prisão foi decorrente de um trabalho coordenado pelo SIG/NRI (Setor de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência) do município, que teve o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais).

Apesar das informações da prisão, ainda não existem mais detalhes sobre os suspeitos e nem sobre a motivação para o crime.

O caso – Gabriel desapareceu no dia 26 de julho após deixar o plantão no Hospital da Cassems. Ele deveria então seguir para o Hospital da Vida e no UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde estava escalado para trabalhar, mas não compareceu.

A família ainda manteve contato com o número de WhatsApp de Gabriel, mas suspeitaram que outra pessoa estaria respondendo. Dessa forma, eles registraram boletim de ocorrência e as redes sociais do médico foram deletadas.

Na quinta-feira (3), o médico foi encontrado morto em uma residência na Vila Hilda. Ele estava sobre a cama com as mãos e os pés amarrados.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades localis.