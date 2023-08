Polícia prende rapaz que matou mulher a facadas em bar do Itamaracá

A Força Tática da Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira, 31, Luan Mendes de Souza, de 23 anos, acusado de ter assassinado a facadas Akylla Jeylosana Oliveira Bessa, de 36 anos, durante a madrugada em um bar na rua Clodomiro Oliveira Bastos, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A vítima teria vindo a óbito após receber ao menos cinco facadas na região da nuca e demais partes do pescoço.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, uma testemunha explicou que estava no estabelecimento bebendo com a mulher, quando ela e Luan teriam começado uma discussão. Em determinado momento, o suspeito deixou o local, mas retornou armado com uma faca.

Próximo da vítima, Luan teria dito a frase "fala agora o que me falou naquela hora" e na sequência, desferido os cinco golpes contra Akylla, que caiu no chão e ficou agonizando, vindo a óbito minutos depois.

O caso está sendo investigado como homicídio, pois a princípio, Luan e Akylla não possuíam vínculo familiar.